Ennesimo caso di Malasanità all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

La vicenda emerge dalla delibera numero 1596 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - firmata oggi, lunedì primo settembre, dal Direttore Generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli.

Con l’atto l’Azienda Sanitaria dà il via libera alla Compagnia assicurativa “AmTrust Assicurazioni Spa” di pagare la franchigia di 125 mila euro agli eredi di un paziente deceduto il 18 luglio 2020.

Stando alla delibera, il 15 maggio di 5 anni fa l’uomo era stato trasportato all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli e ricoverato, ma durante la degenza erano accaduti fatti non meglio specificati che avrebbero portato il paziente al decesso.

Sempre dalla delibera emerge che, dopo il decesso, il 18 giugno 2021, gli eredi del paziente notificarono alla Asl richiesta di risarcimento danni e il sinistro fu regolarmente aperto presso la presso la “AmTrust Assicurazioni Spa”, la Compagnia assicurativa con la quale la Asl ha regolare polizza per la responsabilità civile verso terzi e per prestatori d’opera.

Tuttavia il 17 marzo 2022 il Tribunale Civile di Tivoli ha dichiarato estinto il procedimento per mancata integrazione del contraddittorio, circostanza che si verifica quando una parte non adempie entro un termine perentorio all’ordine del giudice di coinvolgere nel processo un terzo, ritenuto necessario.

La conseguenza è la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione automatica del processo. L’estinzione, tuttavia, non estingue l’azione, che infatti il 5 aprile 2024 è stata riproposta dagli eredi in un nuovo giudizio di risarcimento danni.

L’11 giugno scorso il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) della Asl e la “AmTrust Assicurazioni Spa” hanno convenuto di mettere a disposizione dei familiari della vittima la franchigia di 125 mila euro quale quota parte della Roma 5 ai fini della definizione del sinistro.

La delibera sarà trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per accertare l’eventuale danno erariale.