CALCIO – Guidonia sfortunato e sprecone, il Pineto vince 2-0.

Il Guidonia Montecelio 1937 FC esce sconfitto 2-0 dallo stadio di Latina, dove ha disputato la sua prima gara “casalinga” in attesa del completamento dei lavori al Comunale. Una partita segnata da episodi sfortunati e da un rigore non assegnato, nonostante il check al VAR, che ha lasciato l’amaro in bocca ai rossoblù.

Il match si apre subito in salita: al 3’, Borsoi lancia Bruzzaniti sulla corsia sinistra, cross basso al centro e Vigliotti, classe 2005, anticipa tutti e batte Stellato da due passi.

Il Guidonia risponde con orgoglio: Errico si esibisce in una serpentina centrale, ma il tiro è debole. Sannipoli va vicino al gol con un colpo di tacco, mentre Tonti è decisivo su due conclusioni pericolose di Santoro e dello stesso Sannipoli.

Nella ripresa, i rossoblù sfiorano il pari con Bernardotto, che colpisce un palo. Ma al 51’, un errore di Mulè spiana la strada a Bruzzaniti che firma il raddoppio: tutto regolare secondo il VAR.