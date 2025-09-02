SANT’ANGELO ROMANO – “Chiedi a me”, in Comune c’è lo sportello del Cotral

Si chiama “Chiedi a me” perché promette risposte certe e immediate: è lo sportello informativo attivato dal Comune di Sant’Angelo Romano in collaborazione con Cotral S.p.A. che sarà operativo soltanto nella giornata di sabato 6 settembre, dalle ore 8:30 alle 12:30, presso gli uffici comunali di piazza Santa Liberata.

Voluto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Cornacchia con una specifica istanza agli uffici Cotral, lo sportello consentirà di ridurre le attese e semplificare l’accesso ai servizi per studenti, famiglie e over 70.

Sabato 6 sarà infatti possibile effettuare tutte le seguenti operazioni:

– Abbonamenti e tessere: emissione e prenotazione di abbonamenti Metrebus Card per studenti;

– Ricariche: ricarica di abbonamenti su Metrebus Card (pagamento solo con carta di credito o bancomat);

– Tessera Over 70: richiesta della tessera gratuita per i cittadini che hanno compiuto 70 anni.

Per usufruire del servizio, si prega di presentarsi con i seguenti documenti:

– Fototessera: obbligatoria per gli studenti che hanno compiuto 14 anni. Se non ne possiedi una, il personale Cotral la scatterà sul momento.

– Tessera sanitaria.

– Carta d’identità.

Il servizio è gratuito e aperto a tutti i cittadini.

“Siamo contenti di essere riusciti a intercettare e portare a Sant’Angelo Romano il servizio Chiedi a me di Cotral – sottolinea l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Luana Di Marte – Stiamo lavorando affinché i servizi pubblici siano davvero a portata di mano. ‘Chiedi a me’ significa meno burocrazia, meno spostamenti, più tempo per studio, lavoro e famiglia: un passo avanti nell’accessibilità dei servizi”.

“Questo traguardo nasce da un impegno costante verso l’accessibilità – aggiunge la Consigliera, con delega al Trasporto pubblico locale, Giulia Casciani – Con Chiedi a me’ i servizi pubblici saranno più vicini, più semplici, più utili”.

Per maggiori informazioni:

– Luana Di Marte (Assessora alla Pubblica Istruzione) 340 9717890;

– Giulia Casciani (Consigliera con delega a Tpl, viabilità e trasporti) 345 6143858;

– Davide De Propis (Referente Cotral) 335 7684107.