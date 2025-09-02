TIVOLI – Operativi otto nuovi ispettori ambientali

Da ieri sono operativi a Tivoli otto nuovi ispettori ambientali, nominati con decreto del Sindaco e coordinati dal Comandante della Polizia Locale.

La loro attività sarà dedicata al controllo dei parchi e delle aree pubbliche comunali, alla verifica del rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti e dalle ordinanze in materia di ambiente e rifiuti, al monitoraggio delle situazioni di inquinamento idrico e ambientale e alla promozione di azioni di sensibilizzazione.