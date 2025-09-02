TIVOLI – Operativi otto nuovi ispettori ambientali

Da ieri sono operativi a Tivoli otto nuovi ispettori ambientali, nominati con decreto del Sindaco e coordinati dal Comandante della Polizia Locale.
La loro attività sarà dedicata al controllo dei parchi e delle aree pubbliche comunali, alla verifica del rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti e dalle ordinanze in materia di ambiente e rifiuti, al monitoraggio delle situazioni di inquinamento idrico e ambientale e alla promozione di azioni di sensibilizzazione.
Particolare attenzione sarà rivolta all’educazione ambientale, attraverso iniziative nei parchi in collaborazione con le associazioni del territorio, rivolte a bambini, studenti e ragazzi, con l’obiettivo di rafforzare il senso civico e la cultura del rispetto del bene comune. Gli ispettori saranno inoltre chiamati a collaborare con le autorità competenti in caso di emergenze ecologiche o calamità naturali e a fornire supporto in occasione di manifestazioni ed eventi straordinari.
Questa iniziativa, fortemente sostenuta dal Sindaco Marco Innocenzi, dall’Assessore all’Ambiente Gianfranco Osimani e dal Presidente della Commissione Ambiente Massimiliano Asquini, rappresenta un passo importante per rafforzare le politiche di tutela del territorio, migliorare il decoro urbano e favorire la diffusione di una maggiore consapevolezza ambientale tra i cittadini.
