GUIDONIA – Guerra all’alcol, mini-market multato per violazioni dell’ordinanza sindacale

Proseguono le attività di controllo e prevenzione sul territorio comunale di Guidonia Montecelio, con particolare attenzione al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, decoro e legalità commerciale.

A seguito dell’Ordinanza sindacale che disciplina la vendita di bevande alcoliche e altri generi alimentari, nei giorni scorsi è stato elevato un verbale da 5.000 euro nei confronti di un esercizio di vicinato (alimentare e non) di Guidonia, già sanzionato in passato per violazioni a quanto disposto dal provvedimento.

Trattandosi di una recidiva, per la relativa sospensione dell’attività si è ora attesa della disposizione del Questore.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi volta a garantire il rispetto delle regole e tutelare il benessere della collettività, anche in termini sicurezza urbana e di quiete pubblica.

L’ultima Ordinanza del Sindaco Mauro Lombardo, in vigore dal 15 agosto al 14 settembre 2025, prevede il divieto di consumo e vendita di bevande alcoliche in orari e contesti specifici per contrastare l’abuso di alcol e garantire la sicurezza urbana.

Nello specifico:

* Dalle ore 21:00 alle ore 5:00 è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche negli esercizi alimentari e misti, inclusi distributori automatici e circoli privati, con eccezione per i locali di somministrazione e strutture ricettive.

* Nello stesso orario è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o alluminio, salvo servizio al tavolo con rimozione obbligatoria dei contenitori.

* Dalle ore 18:00 alle 7:00 è vietato consumare alcolici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo durante eventi autorizzati dal Comune.

Le sanzioni previste sono:

* Fino a 2.500 euro di multa per esercenti che violano orari o divieti sui contenitori, che salgono a 5.000 euro in caso di recidiva, con possibilità di sospensione dell’attività fino a 15 giorni.

* Multa di 500 euro per chi consuma alcolici nei luoghi e orari vietati.

Il provvedimento, finalizzato a ridurre degrado, schiamazzi e pericoli derivanti dall’abuso di alcol e si inserisce in una strategia condivisa e coordinata con comuni limitrofi per evitare elusioni dei divieti.

“Il rispetto delle Ordinanze comunali e delle normative di settore è fondamentale per garantire una convivenza civile e sicura, per questo seguiranno gli ulteriori controlli già pianificati dal Comando di Polizia Locale”, ha evidenziato il Sindaco Mauro Lombardo.