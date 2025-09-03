E’ stato notato aggirarsi con fare sospetto per le vie del Centro storico, per questo gli è stato intimato l’alt. Ma anziché collaborare ha reagito tentando la fuga.

Così nella serata di ieri, martedì 2 settembre, i carabinieri di Monterotondo hanno arrestato un 23enne egiziano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 19.

Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati, una pattuglia transitava in Centro quando i militari hanno notato il 23enne, già noto alle forze dell’ordine, e hanno deciso di fermarlo.

Ma alla vista dei carabinieri e alla richiesta di documenti, l’extracomunitario si è divincolato e nel tentativo di fuggire ha fatto cadere un militare provocandogli contusioni alla mano.

Oggi, mercoledì 3 settembre, il Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto disponendo per il giovane nordafricano la libertà in attesa di processo.