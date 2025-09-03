TIVOLI ricorda il campione del mondo Scirea

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 3 Settembre 2025

Gli sarà intitolato un nuovo campo polivalente presso il plesso scolastico “F. De André” a Campolimpido

Oggi ricorre l’anniversario della scomparsa di Gaetano Scirea, uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi, ma soprattutto un esempio unico di eleganza, correttezza ed umanità dentro e fuori dal campo.

Difensore straordinario, simbolo della Juventus e della Nazionale, con cui vinse il Mondiale del 1982, Scirea ha legato il suo nome a una carriera ricchissima di successi: sette scudetti, due Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Coppa UEFA, una Supercoppa europea e una Coppa Intercontinentale. Ma oltre ai trionfi sportivi, è il ricordo del suo stile, della sua lealtà, del suo essere uomo prima ancora che campione sul campo, ad averlo reso indimenticato.

Per onorare la sua memoria, su iniziativa del Sindaco Marco Innocenzi e dell’intera Amministrazione, gli sarà intitolato un nuovo campo polivalente presso il plesso scolastico “F. De André” a Campolimpido.

Un’iniziativa che nasce dalla volontà di trasmettere ai più giovani quei valori che Scirea ha sempre incarnato: il rispetto, la passione, il sacrificio, la capacità di essere esempio positivo per compagni e avversari.

L’evento, organizzato insieme allo Juventus Official Fan Club Tivoli, che ringraziamo per la collaborazione, si terrà martedì 30 settembre alle ore 12:00.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: sarà un’occasione per ricordare non solo un campione ineguagliabile, ma un uomo che ha saputo unire talento e valori, lasciando una grande eredità morale.

