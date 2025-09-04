Si terrà sabato 13 settembre in viale Roma a Guidonia “Il Mercato di qualità più famoso d’Italia”, l’evento organizzato dall’Associazione “La Rosa dei Venti” di Roma.
Per questo con l’ordinanza numero 321 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - il Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi ha disposto la chiusura del Centro cittadino per il 13 settembre dalle ore 04:00 a fine manifestazione.
– Divieto di Sosta, con rimozione forzata, ed il Divieto di Transito in via Roma, dall’intersezione con Piazza F. Baracca fino all’intersezione con Piazzale M. Simone/L. go Duca D’Aosta;
– Divieto di Sosta con rimozione forzata e il Divieto e di Transito, escluso i veicoli diretti all’Aeroporto, in via C. Ferrari dall’intersezione con L. go M. Simone all’intersezione con via Olivari,
– Divieto di Sosta con rimozione forzata ed il Divieto di Transito in L. go Maurizio Simone;
– Divieto di Transito in L. go Duca D’Aosta;
– Divieto di Transito in via L. Da Vinci, dall’intersezione con via V. Lunardi fino all’intersezione con Largo Duca d’Aosta, nel senso di marcia direzione Largo Maurizio Simone;
– Divieto di Transito in via C. Del Prete, escluso residenti;
– divieto di transito in via Francesco De Pinedo nel tratto tra via Luigi Zippo e via Roma, escluso residenti;
– Divieto di Transito in via Archita di Taranto, escluso residenti;
– Divieto di Transito in via Gustavo Moreno, escluso residenti;
– Obbligo direzione diritto in via Montelucci intersezione viale Roma;
– Divieto di Transito in via Marconi;
– Divieto di Transito in via Ulivelli, dall’intersezione con via Marconi fino all’intersezione con via Roma;
– Divieto di Transito in via C. Maggiora, escluso residenti;
– Divieto di Sosta con rimozione forzata ambo i lati nel transetto di collegamento tra via Roma e l’ingresso sud dell’Aeroporto (tratto con passaggio a livello);
– Divieto di Sosta con rimozione forzata in Largo Duca d’Aosta, con deroga al divieto a favore degli organizzatori/operatori dell’evento;
– Divieto di Sosta con rimozione forzata in Piazza Alfredo Barbieri lato ricoveri;
– Divieto di Sosta con rimozione forzata ambo i lati in via Enea Rossi dall’intersezione con via Visintini all’intersezione con via Guglielmo Marconi;
– Per i soli residenti in via G. Marconi, il doppio senso di circolazione in via Enea Rossi dall’intersezione con via Visintini all’intersezione con via Guglielmo Marconi.
Sono esclusi i mezzi di soccorso e di Polizia in servizio di emergenza, nonché in servizio di stazionamento operativo.