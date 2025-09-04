GUIDONIA - Arriva “Il Mercato di qualità più famoso d’Italia”

Divieto di transito e sosta in viale Roma

Si terrà sabato 13 settembre in viale Roma a Guidonia “Il Mercato di qualità più famoso d’Italia”, l’evento organizzato dall’Associazione “La Rosa dei Venti” di Roma.

Per questo con l’ordinanza numero 321 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - il Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi ha disposto la chiusura del Centro cittadino per il 13 settembre dalle ore 04:00 a fine manifestazione.

– Divieto di Sosta, con rimozione forzata, ed il Divieto di Transito in via Roma, dall’intersezione con Piazza F. Baracca fino all’intersezione con Piazzale M. Simone/L. go Duca D’Aosta;

– Divieto di Sosta con rimozione forzata e il Divieto e di Transito, escluso i veicoli diretti all’Aeroporto, in via C. Ferrari dall’intersezione con L. go M. Simone all’intersezione con via Olivari,

– Divieto di Sosta con rimozione forzata ed il Divieto di Transito in L. go Maurizio Simone;

– Divieto di Transito in L. go Duca D’Aosta;

– Divieto di Transito in via L. Da Vinci, dall’intersezione con via V. Lunardi fino all’intersezione con Largo Duca d’Aosta, nel senso di marcia direzione Largo Maurizio Simone;

– Divieto di Transito in via C. Del Prete, escluso residenti;

 

– divieto di transito in via Francesco De Pinedo nel tratto tra via Luigi Zippo e via Roma, escluso residenti;

– Divieto di Transito in via Archita di Taranto, escluso residenti;

– Divieto di Transito in via Gustavo Moreno, escluso residenti;

– Obbligo direzione diritto in via Montelucci intersezione viale Roma;

– Divieto di Transito in via Marconi;

– Divieto di Transito in via Ulivelli, dall’intersezione con via Marconi fino all’intersezione con via Roma;

– Divieto di Transito in via C. Maggiora, escluso residenti;

– Divieto di Sosta con rimozione forzata ambo i lati nel transetto di collegamento tra via Roma e l’ingresso sud dell’Aeroporto (tratto con passaggio a livello);

– Divieto di Sosta con rimozione forzata in Largo Duca d’Aosta, con deroga al divieto a favore degli organizzatori/operatori dell’evento;

– Divieto di Sosta con rimozione forzata in Piazza Alfredo Barbieri lato ricoveri;

– Divieto di Sosta con rimozione forzata ambo i lati in via Enea Rossi dall’intersezione con via Visintini all’intersezione con via Guglielmo Marconi;

– Per i soli residenti in via G. Marconi, il doppio senso di circolazione in via Enea Rossi dall’intersezione con via Visintini all’intersezione con via Guglielmo Marconi.

Sono esclusi i mezzi di soccorso e di Polizia in servizio di emergenza, nonché in servizio di stazionamento operativo.

