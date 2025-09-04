CASTELVERDE – Controlli “Alto Impatto”: droga sequestrata e patenti ritirate

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli, assieme ad un equipaggio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio di alto impatto, volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere in località Castelverde, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dottor Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nello specifico, nella sera di martedì, i militari hanno arrestato un 62enne per la violazione della misura di prevenzione del divieto di avvicinamento al figlio.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Tivoli, e successivamente, accompagnato presso il Tribunale di Tivoli, dove l’arresto è stato convalidato.

Nel corso delle attività, i militari hanno sorpreso e segnalato alla Prefettura 2 persone, per la violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, e hanno sequestrato complessivamente 0,27 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 0,6 grammi di hashish.

Tale mirato servizio ha permesso di identificare 56 persone, 30 veicoli, 5 persone sottoposte a misure restrittive, 2 esercizi pubblici e di elevare 3 multe, per violazioni al Codice della Strada, e ritirare due patenti di guida.