MONTEROTONDO – Danneggiamenti al Pronto Soccorso, arrestato diciannovenne

Nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato all’Esquilino nel pomeriggio e nella serata di ieri sono scattate le manette “in flagranza differita”, per il diciannovenne rumeno che, poco meno di 48 ore prima, aveva aggredito violentemente il personale sanitario del pronto soccorso di Monterotondo, dove, in stato di escandescenza, aveva riversato la sua ira sui locali della sala d’attesa, fino ad azionare un estintore. Il giovane, intercettato dai poliziotti in stato di ebrezza nei pressi di un’auto parcheggiata in via Giolitti, dovrà rispondere dei reati di violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e di imbrattamento nonché danneggiamento dei locali.

