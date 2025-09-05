A partire da questa mattina, venerdì 5 settembre, è in vigore la nuova regolamentazione del traffico nell’area comunemente nota come “Planet”, al Bivio di Guidonia.

Sono le misure di sicurezza previste dal Comune di Guidonia Montecelio per la cosiddetta “Zona del Planet”, l’area compresa tra Via De Curtis, Via Magnani, Via De Filippo e Via De Sica, al Bivio, dove è in corso di realizzazione una pista ciclopedonale per podisti nelle immediate vicinanze del Palazzo dello Sport finanziata con fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo un comunicato dell’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio, è stato, tra l’altro, introdotto un nuovo senso unico di circolazione, volto a migliorare la fluidità e la sicurezza stradale.

La modifica alla viabilità era stata disposta con l’ordinanza numero 174 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – del 16 aprile scorso e con l’ordinanza numero 279 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – del 9 luglio scorso, entrambe firmate dal Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Contestualmente, nella stessa zona che ospita il Palasport, il cinema multisala e numerosi esercizi pubblici, è stata istituita la “Zona 30”, con il limite massimo di velocità fissato a 30 km/h, al fine di tutelare pedoni e utenti della strada.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione, a guidare con prudenza e a rispettare scrupolosamente la segnaletica orizzontale e verticale.