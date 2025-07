Divieto di sosta con rimozione forzata, limite dei 30 chilometri orari, obbligo di fermarsi e dare precedenza.

Sono alcune delle misure di sicurezza previste dal Comune di Guidonia Montecelio per la cosiddetta “Zona del Planet”, l’area compresa tra Via De Curtis, Via Magnani, Via De Filippo e Via De Sica, al Bivio, dove è in corso di realizzazione una pista ciclopedonale per podisti nelle immediate vicinanze del Palazzo dello Sport finanziata con fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce l’ordinanza numero 279 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata mercoledì 9 luglio dal Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi.

Il provvedimento è stato emesso a seguito del sopralluogo effettuato nella stessa mattinata di mercoledì dal personale della Polizia Locale insieme al Dirigente del settore Urbanistica e al Progettatore del percorso pedonale.

Durante il soprallogo è stato preso atto che nella zona si realizzano particolari condizioni di mobilità pedonale per la presenza di un Istituto scolastico frequentato da numerosi studenti per lo più minorenni, per la presenza di utenti che praticano l’attività sportiva all’interno del percorso pedonale e nelle aree adiacenti, nonché la presenza di numerosi utenti che si recano presso il cinema multisala nelle ore pomeridiane e serali.

Per questo con l’ordinanza è stato stabilito di istituire la seguente segnaletica:

1 – L’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati h 24 in tutto il quadrilatero costituito da , Via A. De Curtis, Via A. Magnani, Via E. De Filippo, Via V. De Sica (l’area perimetrale della pista ciclopedonabile) mediante apposizione di tabella segnaletica verticale (Fig. II 74, art. 120 reg. esec. C.d.S.) integrato da pannello indicante la rimozione da collocare In Via E. De Filippo intersezione Via De Sica; in Via E. De Filippo altezza entrata/uscita supermercato Todis; in Via E.De Filippo altezza intersezione con Via Aldo Fabrizi; in Via E. De filippo altezza intersezione raccordo di congiunzione con Via De Curtis;in Via E. De Filippo altezza entrata/uscita parcheggio Multisala; in Via Anna Magnani dopo l’intersezione con Via Lago dei Tartari e dopo entrata/uscita del Palasport; in Via De Curtis dopo l’entrata del plesso scolastico; in Via A. De Curtis altezza entrata/uscita del raccordo che unisce Via de Curtis e Via De Filippo; in Via De Curtis altezza entrata/uscita cinema multisala; in Via De Curtis altezza entrata/uscita supermercato Todis;

2 – L’istituzione di “Zona 30” mediante apposizione vedi Fig. II 323/a art. 135 reg.esecuz. C.D.S. da posizionare in Via A. Magnani sul lato destro subito dopo l ‘intersezione con Via De Filippo; in Via De Curtis altezza entrata Cinema; in Via E.De Filippo altezza intersezione Via Aldo Fabrizi; in Via E. De Curtis altezza parcheggio Cinema multisale , in Via E. De Filippo altezza intersezione Via de Sica;

3 – L’istituzione di obbligo di fermarsi e dare precedenza mediante apposizione (Fig. II 36 art. 106 reg. esecuz. C.d.S.) da collocare all’uscita del Palasport Comunale, all’uscita del parcheggio cinema multisale, all’uscita della strada di collegamento tra Via E.De Filippo e Via De Curtis con direzione Via E. De Filippo; all’uscita del parcheggio grande struttura di vendita sita in prossimità di L.go A. Sordi supermercato Todis sia dal lato Via E.De Filippo che dal lato Via De Curtis; all’ uscita del centro commerciale “Planet” sita su Via E. De Filippo che a quella posta all’ intersezione Via E. De Filippo con Via De Sica; obbligo di fermarsi e dare precedenza (Fig. II 36 art. 106 reg. esecuz. C.d.S.) da posizionare all’intersezione tra Via A. Fabrizi e all’uscita del parcheggio del centro commerciale “Planet”;

4 – L’istituzione della segnaletica orizzontale stradale di fermarsi e dare precedenza (Fig. II 433 Art. 144 Reg.Esec.) nelle intersezioni di cui al punto 3;

5 – L’apposizione di segnaletica verticale stradale di percorso pedonale (Fig. II 88 Art. 122 reg. esecuz. C.d.S.) da posizionare dopo ogni intersezione del quadrilatero di cui al punto 1;

6 – Segnaletica di attraversamento pedonale orizzontale e verticale da posizionare in Via De Curtis alla prima entrata/uscita del supermercato Todis; in Via De Curtis altezza entrata/uscita del Multisala; in Via De Curtis altezza intersezione strada di collegamento tra Via De Curtis e Via E. De Filippo; in Via De Curtis altezza entrata/uscita Palasport; in Via Anna Magnani altezza cancello carrabile del Palasport; in Via E. De Filippo all’entrata/uscita del Palasport; in Via E. De Filippo all’intersezione con la strada di collegamento tra Via E. De Filippo e Via De Curtis; in Via E.De Filippo intersezione Via Aldo Fabrizi; in Via E.De Filippo all’altezza entrata/uscita del supermercato Todis; in Via E. De Filippo altezza entrata/uscita del centro commerciale Planet; in Via E.De Filippo intersezione Via De Sica;

7 – Apposizione di segnaletica verticale stradale di delineatore speciale di ostacolo con freccia (Fig. II 472 Art.177 Reg. di esecuz.) posta a lato destro dopo l’intersezione di Via Roma con Largo Sordi sino all’intersezione di quest’ultimo con Via De Sica;

8 – Segnaletica orizzontale stradale di direzione a destra e sinistra con frecce per segnali di preselezione ( Fig.II 24 Art. 127 Reg. Esec.) in Largo Sordi intersezione Via De Sica;

9 – Apposizione di segnaletica stradale verticale di senso vietato (Fig.II 47 Art.116 Reg. di esecuz.) da posizionare a sinistra e a destra in Largo Sordi altezza intersezione Via De Sica rivolti verso l’uscita/entrata del centro commerciale Planet e in Largo Sordi intersezione Via De Curtis rivolti verso Via De Curtis;

10 – Apposizione di 3 delineatori speciali di ostacolo con freccia (Fig. II 472 Art. 177 Reg. di esec.) da posizionare al bordo della rotatoria in Largo Sordi sul lato sinistro entrando da Via Roma e a destra sull’aiuola ivi presente.