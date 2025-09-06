Nido record a Colleverde di Guidonia.

E’ quello rimosso nella serata di ieri, venerdì 5 settembre, da Andrea Lunerti, etologo, naturalista e zoofilo di Morlupo noto per i salvataggi di animali in situazioni estreme.

E’ lo stesso Lunerti ad annunciare sulla sua pagina Facebook la rimozione dal sottotetto di un’abitazione di un nido con ben 1000 individui di Vespa orientalis pronte a diffondere oltre 200 regine colonizzatrici.

“Scomoda, laboriosa e pericolosa l’operazione notturna di messa in sicurezza dell’edificio – scrive Andrea Lunerti sulla sua pagina Facebook – L’enorme colonia creava ormai disagi anche agli abitanti delle abitazioni limitrofe.

Per questo i proprietari si erano rivolti ad una ditta di disinfestazione ma ogni tentativo è risultato vano, gli insetti erano ben nascosti in una profonda cavità del tetto”.

“Il calabrone orientale – conclude Lunerti – si specializza sempre meglio nella nidificazione in ambiente urbano quindi è importante sigillare ogni fessura che conduce alle intercapedini avendo cura di non lasciare spazi vuoti facilmente accessibili”.