GUIDONIA – Ripulita la fontana-pattumiera degli alcolisti-vandali

Da ieri mattina, venerdì 5 settembre, su disposizione dell’Assessorato all’Ambiente e dell’assessorato ai Lavori Pubblici, il personale della Società Tekneko è impegnato in un intervento straordinario di pulizia della fontana presente in piazza della Repubblica, a Villalba, che dovrebbe concludersi nella giornata di oggi.

Lo annuncia un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

Secondo la nota, l’intervento si è reso necessario per assicurare la necessaria manutenzione alla fontana ma, anche, per contrastare quei comportamenti irrispettosi che ne hanno compromesso il decoro.

Negli ultimi mesi, infatti, come hanno segnalato molti residenti, è stata oggetto di atti di inciviltà e vandalismo.

Al suo interno sono stati rinvenuti rifiuti di ogni genere, bottiglie, plastica e altro ancora.

Un comportamento inaccettabile perché questo spazio pubblico, la fontana in particolare, ha un grande valore affettivo e simbolico per la comunità villalbese.

“L’intervento è un segnale di dovuta attenzione a un’area pubblica che ci ha visto nel tempo impegnati per restituirle quel decoro che le è dovuto – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. È intollerabile che ripetuti gesti di inciviltà vanifichino gli sforzi dell’Amministrazione comunale e degli operatori che quotidianamente si premurano di renderla pulita e accogliente. Invitiamo i cittadini a segnalare episodi di degrado e contrari al mantenimento del decoro urbano”.