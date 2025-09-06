CALCIO – Guidonia atteso al big match contro il Livorno

Domani alle ore 21:00, allo stadio del Livorno, andrà in scena una sfida importante per il Guidonia Montecelio. I rossoblù, reduci da buone prestazioni contro Benevento e Perugia, cercano conferme contro una delle big del girone.
La squadra di mister Ginestra ha dimostrato di potersela giocare anche contro avversari blasonati, ma il vero nodo resta l’assenza di gol nonostante le tante occasioni create, tra cui un rigore fallito a Perugia e un palo colpito contro il Pineto.
In settimana, il club ha rinforzato il centrocampo con due innesti di livello: Andrea Tessitore, proveniente dal Cittadella ed ex Serie B, e Simone Tascone, classe 1997, reduce dall’esperienza al Foggia. Due acquisti che alzano il tasso tecnico ed esperienziale della rosa.
Contro il Livorno, il Guidonia potrebbe lasciare l’iniziativa agli avversari, puntando su ripartenze rapide e organizzate. Il duo Ginestra–Di Gennaro sta lavorando per sistemare i dettagli, soprattutto in fase offensiva.
I tifosi attendono con trepidazione il primo gol rossoblù in campionato: la squadra lo sa e vuole rispondere sul campo.
La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport alle ore 21:00