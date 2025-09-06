MARCELLINA – Abbandono di rifiuti in strada, beccati tre “zozzoni”

Proseguono i controlli sul territorio di Marcellina da parte degli Ispettori Ambientali dei Rangers d’Italia, l’Associazione che da agosto 2024 collabora con l’amministrazione comunale per contrastare l’abbandono di rifiuti in strada.

Nella mattinata di ieri, venerdì 5 settembre, su segnalazione dell’Ufficio Ambiente gli ispettori guidati dal responsabile Antonio Lotierzo coadiuvato dagli Ispettori Edoardo Stazi e Gregorio Cassandro, hanno effettuato un blitz mirato in alcune vie di Marcellina dove è solito il deposito incontrollato di rifiuti.

In due di queste, in particolare in via Antonio Gramsci e lungo via Casal di Rosso ,si sono concentrati i controlli che hanno portato all’individuazione di tre deturpatori dell’ambiente.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, si tratterebbe di tre uomini, un romeno residente a Roma e due italiani residenti a Marcellina.

Per l’esatta identificazione degli “zozzoni” sono in corso accertamenti da parte degli Ispettori Ambientali dei Rangers d’Italia.

Vale la pena evidenziare che tra la spazzatura l’abbandono più eclatante è quello di un sacco contenente vari rifiuti tra cui il contenitore non riciclabile dei rifiuti del Comune di Marcellina con tanto di numero a barre attraverso il quale gli ispettori potranno risalire all’assegnatario.