Nel sacco sono finiti gioielli e arnesi da lavoro, ma durante la fuga una parte della refurtiva è stata smarrita o abbandonata in strada.

Raffica di furti in casa nelle campagne di Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’ondata di furti si è abbattuta nella tarda serata di ieri, sabato 6 settembre, in alcune abitazioni a ridosso di via Colle Nocello, la strada che collega il quartiere de La Botte di Guidonia con l’omonima frazione del comune di Tivoli.

Si tratta di una zona di campagna con case basse e annessi magazzini e orti.

Nel mirino sono finite le abitazioni vuote, da dove i malviventi hanno portato via oggetti preziosi e contanti approfittando dell’assenza dei proprietari, in vacanza oppure fuori per una cena.

Nella tarda mattinata di oggi, domenica 7 settembre, un residente nella zona ha notato parte della refurtiva nei campi ed ha allertato immediatamente il Commissariato di Tivoli.

Sul posto, gli agenti del Reparto Volanti che hanno rinvenuto alcuni bracciali, collane, orologi e arnesi da lavoro agricolo.

Forse smarriti durante la fuga, oppure abbandonati dai ladri disturbati dall’arrivo di residenti o pattuglie delle forze dell’ordine.

Attraverso una veloce attività investigativa, i poliziotti sono riusciti a risalire a due famiglie, una piccola parte delle tante vittime dei furti, riconsegnando il maltolto agli aventi diritto.

Sono in corso le ricerche per rintracciare i proprietari di altra refurtiva recuperata.