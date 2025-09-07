Era fuggita da casa e vagava sulla Tiburtina, rischiando di essere investito. Dopo sette ore di ricerche il proprietario è stato rintracciato e multato perché la cagnolina non era microchippata.

Così nella serata di oggi, domenica 7 settembre, le guardie zoofile dell’associazione “Accademia Kronos Valle Aniene” hanno riconsegnato la cucciola di meticcia al padrone nei confronti del quale è stata anche elevata una sanzione amministrativa di 308 euro per la mancata microchippatura prevista per legge.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso 12,30 alcuni automobilisti in transito sulla via Tiburtina hanno notato la cagnolina mentre attraversava la strada in zona Crocetta, al Bivio di San Polo.

La cucciola di circa un anno e mezzo simil Chihuahua è stata presa in cura dalle guardie zoofile dell’associazione “Accademia Kronos Valle Aniene”, contattate dagli automobilisti.

Verificata l’assenza del microchip, le guardie zoofile dirette da Antonello Livi hanno avviato le ricerche pubblicando post sul gruppo Facebook “Sei di Tivoli se”.

Attraverso le decine e decine di condivisioni e il tam tam della rete, è stato rintracciato il proprietario.

Verso le 19,45 l’uomo, un italiano della zona, ha riabbracciato la cucciole dopo aver dimostrato attraverso fotografie e video di essere il padrone.

Per lo stesso motivo gli è stata notificata la sanzione amministrativa.

All’uomo sono stati concessi 7 giorni di tempo per l’iscrizione della cucciola all’Anagrafe canina.