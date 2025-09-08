CALCIO SERIE C – Guidonia corsara a Livorno

Il Guidonia Montecelio trova il suo primo gol e la sua prima vittoria tra i professionisti del Campionato di Serie C.

A Livorno, contro ogni pronostico, sono i rossoblù a prendere in mano la gara, giocando con personalità e spirito offensivo. A decidere il match è la rete di Bernadotto, che fa esplodere di gioia squadra e tifosi.

In molti si aspettavano una squadra attendista, pronta a colpire in contropiede, ma la realtà è stata diversa: il Guidonia ha costruito gioco, ha attaccato e ha anche sfiorato il raddoppio. L’1-0 finale va addirittura stretto per quanto visto in campo.

Con questi 3 punti, il Guidonia sale a 4 in classifica e lascia la zona calda. Sui social impazzano foto e video del gol: è grande festa tra i tifosi guidoniani, accorsi in buon numero anche a Livorno.

Ottime le prestazioni dei nuovi innesti, perfettamente integrati. Il gruppo gira, la squadra c’è.

Ora testa alla prossima: sabato 13 settembre c’è la sfida al Ravenna, avversario che l’anno scorso vinse ai rigori la finale di Coppa Italia a Teramo.

Un’occasione perfetta per prendersi una piccola rivincita.