GUIDONIA – Al Parco dei Frutti la prima assemblea provinciale dei grillini di Roma Est

Sabato 13 settembre a partire dalle ore 17,00 presso il parco dei Frutti via degli Spagnoli, 80 di Guidonia Montecelio, si terrà la Prima Assemblea Provinciale M5S dei comuni a Est di Roma.

Saranno presenti l’europarlamentare Dario Tamburrano, i deputati Francesco Silvestri e Alfonso Colucci, il consigliere regionale Valerio Novelli, il coordinatore regionale Carlo Colizza, la coordinatrice provinciale Daniela Lucernoni e i consiglieri comunali M5S del comprensorio.

I coordinatori locali di Guidonia, Tivoli, Mentana, Monterotondo, Fonte Nuova e della Valle del Tevere Veientana presenteranno un documento di sintesi delle tematiche che i nostri iscritti vogliono sottoporre agli eletti per tradurli in azioni politiche.

L’evento è ad ingresso libero e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.