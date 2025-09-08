FIANO ROMANO – Ciclodromo comunale, approvato il progetto da 1,2 milioni di euro

Il Comune di Fiano Romano ha approvato il progetto esecutivo di un Ciclodromo in località Fontanella del Solco.

Lo stabilisce la determina numero 543 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata giovedì 28 agosto dal Dirigente del Settore Tecnico Giancarlo Curcio.

L’atto dà il via libera al progetto redatto dall’ingegner Flavio Di Salvo per conto della società “Hinge Srl”, presentato dal Comune di Fiano Romano e da Città Metropolitana di Roma Capitale al Ministero degli Interni e finanziato per un milione di euro dall’Unione europea con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il piano prevede il completamento e la realizzazione di un Ciclodromo nella zona industriale in località Fontanella del Solco, dove il 15 settembre 2018 fu inaugurata la pista del Ciclodromo dedicato a Monica Pezzola e ideato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Amici per la Bici” di Fiano.

Il Ciclodromo finanziato con fondi PNRR e con 254 mila euro del Comune di Fiano Romano sarà composto da un circuito ad anello dedicato alle bici da strada, con la realizzazione di un tragitto dedicato alla BMX e alle Mountain Bike.

L’anello del Ciclodromo è stato pensato e progettato anche per l’allenamento handbike e carrozzina olimpica.