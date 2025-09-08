La sua è una carriera costruita con sudore e disciplina, ma anche con una filosofia ben precisa: non mollare mai.
Così anche stavolta ha scritto un nuovo capitolo della sua straordinaria avventura sportiva Lucia Di Rienzo, la 40enne di Tivoli residente a Foligno atleta della “Asd Molon Labe” e campionessa italiana di Spartan Race.
Lucia Di Rienzo sul podio insieme alla prima e alla terza classificata del “Trifecta World Championship” tenutosi in West Virginia
Ieri, domenica 7 settembre, Lucia si è laureata vice campionessa mondiale nell’ambito del “Trifecta World Championship”, il Campionato mondiale di Spartan Race che per la prima volta in assoluto nella storia si è svolto in West Virginia, negli Stati Uniti d’America.
Lucia Di Rienzo al “Trifecta World Championship” tenutosi in West Virginia
Per chi segue il mondo Spartan e per gli appassionati dello sport della Città del Nordest, Lucia Di Rienzo non ha bisogno di presentazioni.
La sua è una carriera fatta di sfide vinte metro dopo metro e di ostacoli superati, un’atleta che incarna lo spirito della competizione come disciplina di vita.
Negli ultimi tre anni è stata infatti protagonista nello Spartan, disciplina sportiva che richiede una particolare preparazione, tanta forza fisica e di volontà.
Su tutti i trofei vinti – italiani, europei ed internazionali – vale la pena ricordare il titolo Mondiale conquistato ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti a dicembre 2022, quando la 40enne tiburtina si laureò “Regina” dello Spartan Race (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).