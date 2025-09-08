GUIDONIA – Appalto rifiuti, chiesta la revisione del nuovo capitolato d’appalto

Dalla FP CGIL Rieti Roma EVA riceviamo e pubblichiamo:
“La FP CGIL Rieti Roma EVA ha analizzato il nuovo capitolato d’appalto per il servizio di Igiene Urbana, pubblicato dal Comune di Guidonia Montecelio il 22 agosto 2025, riscontrando gravi criticità.
Secondo il sindacato, il documento ignora aspetti fondamentali come:
• Le clausole di salvaguardia
• Il mantenimento dei livelli occupazionali
• La sicurezza sul lavoro
• Il rispetto del Codice della Strada
Questi elementi, previsti dalla normativa vigente, non possono essere sacrificati in nome di progetti organizzativi che non tengono conto delle reali esigenze del territorio. Il rischio è un aumento dei costi del lavoro e delle tariffe a carico dei cittadini.
Nonostante l’incontro con l’Amministrazione comunale tenutosi il 4 settembre, la FP CGIL denuncia l’assenza di misure correttive e chiede un intervento urgente.
«Non possiamo restare a guardare – dichiara la FP CGIL Rieti Roma EVA – siamo pronti a mobilitarci per difendere i diritti dei lavoratori e la qualità del servizio pubblico».
La sigla sindacale si riserva di avviare tutte le iniziative necessarie per garantire i livelli occupazionali, un servizio efficiente, sicuro e sostenibile.
Per il lavoro.
Per i cittadini.
Per il territorio”.