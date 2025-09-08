TIVOLI – Via Tiburtina, una rotatoria da 26 metri davanti ai pompieri

A Tivoli iniziano le grandi manovre per la realizzazione della rotatoria su Via Tiburtina all’intersezione con via Val Gardena, a Villa Adriana, all’altezza del distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Il progetto della rotatoria in costruzione su Via Tiburtina all’intersezione con via Val Gardena, a Villa Adriana

Oggi, lunedì 8 settembre, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Tivoli il decreto di esproprio – CLICCA E LEGGI IL DECRETO - da parte di Astral Spa ai proprietari delle aree interessate dall’opera pubblica finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito degli interventi previsti per la “Ryder Cup”, il Torneo Mondiale di Golf andato in scena dal 29 settembre al primo ottobre 2023 al “Marco Simone Golf & Country Club” di Guidonia Montecelio.

La nuova rotatoria sarà realizzata all’intersezione tra la Tiburtina e via Val Gardena, a Villa Adriana

Col decreto a firma dei dirigenti Astral Federico Ranieri e Demetrio Fedeli viene disposta l’occupazione anticipata d’urgenza di un’area di 364,29 metri quadrati a destinazione “Seminativo Irriguo” intestata al Comune di Tivoli, alla “Commerciale 77 Srl” con sede a Tivoli e alla “LC Group Snc di La Caita Carlo” con sede a Roma.

Il via libera alla rotatoria era stato dato il 5 marzo 2024 dal consiglio comunale con l’approvazione del Progetto Definitivo ai fini della Variante Urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di un’opera annunciata in esclusiva dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo il progetto definitivo, l’indennizzo calcolato è pari a 3 mila euro prendendo come riferimento i valori agricoli.

La rotatoria è uno degli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità locale pianificati anche nei comuni di Fonte Nuova, Guidonia, Mentana e Monterotondo in un’ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali.

Il progetto definitivo della rotatoria di Via Tiburtina all’intersezione con via Val Gardena, a Villa Adriana, è firmato da “GEO-Sam” di Roma, lo stesso studio tecnico che ha disegnato la rotatoria prevista all’altezza stabilimento Yokohama TWS (ex Trelleborg), poche centinaia di metri più avanti in direzione Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo i Progettisti, l’Ingegner Luigi Tiburzio Vergelli e il Geometra Enrico Zanotto, l’area interessata dalla rotatoria all’altezza dei vigili del fuoco è destinata a Strade e Parcheggi e ricade parzialmente all’interno di un’area in zona G1 – Verde Privato ed in zona B2 – Completamento.

La rotatoria prevista è a 4 rami, sarà un’area sormontabile senza marciapiede con un diametro di 26 metri posta lungo l’asse della via Tiburtina che verrà leggermente deviato per consentire e migliorare l’accesso alle strade secondarie, ossia via Val Gardena e via Lago di Annone.

In particolare verrà demolito parte del muro di recinzione all’angolo sinistro tra via Tiburtina e via Val Gardena e verranno spostati i due chioschi presenti attualmente sull’angolo destro dell’intersezione tra le due strade.

A loro volta, i due chioschi verranno posizionati all’interno dell’area di parcheggio sul lato est di via Val Gardena.