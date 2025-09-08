TIVOLI – Nuovi telefoni di servizio in Asl: 5 mila euro per 20 smartphone

La Asl Roma 5 di Tivoli acquista 20 smartphone ad un costo pari a 5.398 euro e 94 centesimi.
Lo stabilisce la determina numero I4-20305 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata venerdì 5 settembre dal dirigente facente funzioni dell’Unità Innovazione Tecnologia Luca Centurelli e pubblicata oggi, lunedì 8 settembre, all’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale.
Con l’atto viene affidata la fornitura dei telefonini di servizio alla “Nuvola Point di Flajs Alessandro”, azienda specializzata con sede a Trasaghis, in provincia di Udine.
Secondo le esigenze manifestate da parte delle Strutture aziendali, la ditta fornirà alla Asl 16 Smartphone Samsung Galaxy A26 5G 128 GB e 4 Smartphone Samsung Galaxy A56 5G 256GB, modello – quest’ultimo – di categoria top.
Il Samsung Galaxy A26 5G 128 GB sarà acquistato dalla Asl Roma 5 a un costo unitario pari a 192,14 Iva esclusa.
Il costo di ciascun Samsung Galaxy A56 5G 256GB sarà invece pari a 337,78 euro Iva esclusa.
Dalla determina emerge che l’acquisto degli Smartphone fa seguito alla sospensione della Convenzione Telefonia mobile per il servizio di noleggio terminali autorizzato lo scorso 6 giugno da parte di Consip, società per azioni del Ministero dell’economia, che svolge il compito di centrale acquisti della pubblica amministrazione.