GUIDONIA – Al Teatro Chisciotte letture e raccolta fondi per la Palestina

Sabato 13 settembre alle ore 18:30 al Teatro Chisciotte di via Trasciani a Montecelio si terrà “Poesie in stato d’assedio – Letture per la Palestina”.

Si tratta di un’iniziativa promossa dal Teatro Chisciotte in collaborazione con “Un ponte per”, l’associazione pacifista impegnata da oltre 30 anni contro violenze e ingiustizie, per affrontare le conseguenze dei conflitti e le cause che li generano.

Introduce Matteo Castorino, ricercatore dell’Università “La Sapienza” di Roma, e Alfio Nicotra dell’Associazione “Un ponte per”.

L’attore, regista e scrittore Mario Eleno leggerà poesie di autori gazawi Marwan Makhoul, Ahlam Bsharat, Rafeef Ziadah e di Mahmud Darwish, il padre di tutti loro.

È previsto un ingresso con sottoscrizione a partire da 10 euro e i fondi raccolti saranno devoluti al progetto ACQUA PER GAZA a cura di “Un ponte per”.

“La Global Sumud Flotilla è partita per portare aiuti e pace in Palestina ed è uno degli eventi più importanti che abbia mai visto nei miei anni di vita – commenta Mario Eleno – Noi che siamo rimasti a terra e che abbiamo però il cuore che sventola sulle bandiere palestinesi issate su quelle barche, continuiamo a lottare, da qui, contrari alla guerra, e resistiamo, fanteria di poeti, alla sanguinaria violenza sionista.

Resistiamo imbracciando le parole dei poeti e delle poetesse gazawi”.

Info e prenotazioni: 331 1384609.