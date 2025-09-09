I lavori per la demolizione e ricostruzione della rotatoria di Largo San Giovanni saranno prorogati fino alla fine di settembre.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 231 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, lunedì 8 settembre, dal Comandante della Polizia Locale di Tivoli Francesco Rossi.

Il provvedimento è stato emesso a seguito della nota trasmessa giovedì 4 settembre dalla ditta “Resting Srl” che ha richiesto la proroga dell’ordinanza numero 197 del 10 luglio scorso per il periodo compreso tra oggi, martedì 9 settembre, al 30 settembre prossimo.

Vale la pena ricordare che i lavori per la demolizione e ricostruzione della rotatoria di Largo San Giovanni, a Tivoli Centro sono iniziati lunedì 14 luglio e sarebbero dovuti terminare l’8 agosto, salvo proroghe imprevedibili (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’ordinanza prevede dalle 7 di stamane alle 18 del 30 settembre (e comunque fino al termine dei lavori) la modifica temporanea della regolamentazione della disciplina del traffico nelle sotto indicate vie:

• VIA ROMA: – intersezione con largo San Giovanni-

• OBBLIGO DI PROSEGUIRE DRITTO IN DIREZIONE DI VALE TRIESTE;

• VIA ACQUAREGNA: – intersezione con largo San Giovanni –

• DIREZIONE CONSENTITE DRITTO (in direzione di viale Trieste) e A DESTRA (in direzione via Roma);

• LARGO SAN GIOVANNI CHIUSURA DI UNA PORZIONE DI ROTATORIA E PRECISAMENTE DELLA CORSIA IN DIREZIONE DI VIA EMPOLITANA;

OBBLIGO PER TUTTE LE CORSE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA URBANO ED EXTRAURBANO PROVENIENTI DA VIA ACQUAREGNA E VIA ROMA E DIRETTI IN VIA EMPOLITANA DI PROSEGUIRE IN DIREZIONE VIALE TRIESTE FACENDO LA SVOLTA ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZALE NAZIONI UNITE;

REALIZZAZIONE AL TERMINE DI OGNI GIORNATA LAVORATIVA DI UNA CORSIA RISERVATA AI MEZZI DI SOCCORSO PER PERMETTERE AI VEICOLI PROVENIENTI DA VIA ROMA E DA VIA ACQUAREGNA DI POTER SVOLTARE SU VIA EMPOLITANA.