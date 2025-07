Iniziano domani, lunedì 14 luglio, e termineranno l’8 agosto – salvo proroghe imprevedibili – i lavori per la demolizione e ricostruzione della rotatoria di Largo San Giovanni, a Tivoli Centro. Lo stabilisce l’ordinanza numero 197 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata giovedì 10 luglio dal Comandante della Polizia Locale Francesco Rossi.

Il Sindaco Innocenzi tra il Dirigente ai Lavori Pubblici Lucci e il consigliere Marinelli all’inaugurazione

L’intervento rientra nell’ambito del progetto “Giubileo 2025 – Potenziamento dei servizi ricettivi del Comune di Tivoli” finanziato con 2,1 milioni di euro attraverso le risorse del Giubileo 2025 e affidato alla “Sabina Appalti Srl” di Artena, l’impresa edile di proprietà della 72enne imprenditrice Alessandra Talone che con un ribasso del 7% sull’importo a base d’asta ha vinto la gara a procedura negoziata gestita dalla Centrale Unica di Committenza IX Comunità Montana del Lazio aggiudicandosi i lavori per una somma pari a 1.324.928,16 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’intervento impatta significativamente sulla viabilità in quanto la rotatoria è ubicata davanti all’ospedale “San Giovanni Evangelista” e all’intersezione con 5 strade fondamentali come viale Trieste, viale Tomei, viale Roma, via Empolitana e via Acquaregna, arterie stradali di collegamento con la Valle dell’Aniene e la Valle del Giovenzano.

Per questo la Polizia Locale ha ritenuto necessario apportare significative modifiche all’attuale disciplina di traffico in una zona ad alta densità.

Dopo aver effettuato prove di percorribilità dei mezzi per il trasporto pubblico su viabilità alternativa, la Direzione Lavori e personale Cotral hanno deciso che le linee urbane ed extraurbane provenienti da via Acquaregna e da via Roma per transitare su via Empolitana effettueranno la svolta alla fine di viale Trieste intersezione con Piazzale Nazioni Unite, per cui si rende necessario apportare le dovute modifiche anche nell’area di svolta citata.

L’ordinanza prevede dalle ore 7 di domani, lunedì 14 luglio, alle ore 18 dell’8 agosto (e comunque fino al termine dei lavori) la modifica temporanea della regolamentazione della disciplina del traffico nelle sotto indicate vie:

– Via Roma: obbligo di proseguire dritto in direzione viale Trieste.

– Via Acquaregna: direzioni consentite solo dritto (verso viale Trieste) e a destra (verso via Roma); vietata la svolta a sinistra in direzione via Empolitana.

– Largo San Giovanni: chiusura della corsia della rotatoria in direzione via Empolitana.

– Gli autobus urbani ed extraurbani provenienti da via Roma e via Acquaregna dovranno raggiungere via Empolitana attraverso viale Trieste e Piazzale Nazioni Unite.

Al termine di ogni giornata lavorativa sarà attivata una corsia riservata ai mezzi di emergenza per il collegamento con via Empolitana. Durante l’intero periodo dei lavori saranno garantiti percorsi protetti per i pedoni, accessi sicuri a passi carrabili e abitazioni, segnaletica temporanea e visibile anche nelle ore notturne, presenza di personale per la regolazione del traffico e la sicurezza delle operazioni.

In un comunicato stampa il Comune di Tivoli ringrazia i cittadini per la collaborazione.

Nello stesso comunicato stampa l’amministrazione sottolinea che “gli interventi previsti rispondono a esigenze concrete e sono parte di un impegno continuo per migliorare la sicurezza e la funzionalità della città. Ogni attività sarà condotta nel rispetto delle normative vigenti, cercando di arrecare il minor disturbo possibile alla quotidianità”.