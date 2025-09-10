PALOMBARA SABINA – “Sapori di Cinema”, trionfo della cultura cinematografica e dell’enogastronomia locale

Il prossimo venerdì 19 settembre, a partire dalle ore 17:00, Palombara Sabina ospiterà presso il Polo Culturale Matteo Quaglini “Sapori di Cinema – Racconti di gusto e territorio”, un evento che intreccia cultura cinematografica, enogastronomia locale e sostenibilità ambientale, per valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere un consumo consapevole.

Il prossimo venerdì 19 settembre, a partire dalle ore 17:00, Palombara Sabina ospiterà presso il Polo Culturale Matteo Quaglini “Sapori di Cinema – Racconti di gusto e territorio”, un evento che intreccia cultura cinematografica, enogastronomia locale e sostenibilità ambientale, per valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere un consumo consapevole.

L’iniziativa – promossa da CIAO LAB APS e realizzata grazie al contributo della Regione Lazio e ARSIAL, con la collaborazione dal Comune di Palombara Sabina, dall’Accademia Togliani e dal Polo Culturale Matteo Quaglini – nasce con l’obiettivo di valorizzare la cultura cinematografica in dialogo con l’enogastronomia del territorio, ponendo grande attenzione alla sostenibilità ambientale e alla promozione delle eccellenze agroalimentari.

Centrale nella manifestazione sarà la promozione dei prodotti DOP della Sabina, patrimonio di qualità riconosciuto a livello nazionale e internazionale, che rappresenta il legame profondo tra comunità, tradizione e territorio.

Attraverso degustazioni, racconti e momenti di incontro, i visitatori avranno l’occasione di conoscere più da vicino le produzioni tipiche locali e il valore culturale che esse custodiscono.