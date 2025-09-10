Per questo oggi, mercoledì 10 settembre, i tre primi cittadini di Monteflavio, Montorio Romano, Nerola sono ricevuti dall’Assessore regionale Giuseppe Schiboni insieme ai Sindaci dei Comuni di Petrella Salto, Fiamignano, Pescorocchiano, Rocca Sinibalda e Torricella.

Ora è il momento di fare chiarezza per i sindaci di Monteflavio Giovanni Ugolini, di Montorio Romano Vincenzo Ponzani e di Nerola Domenico Lelli.

E ci sarebbe anche riuscita se lo scorso 22 agosto con la sentenza numero 15699 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - il Tar del Lazio non avesse annullato il “Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l’anno scolastico 2025/26” approvato dalla giunta Rocca con la delibera numero 1161 del 23 dicembre 2024, pubblicata nel B.U.R. Lazio numero 105 del 31 dicembre 2024 ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

“Finalmente, dopo mesi di attese, richieste e di provvedimenti, registriamo sul fronte istituzionale un primo importante segnale di attenzione – scrivono in una nota diffusa ieri i sindaci Ugolini, Ponzani e Lelli – L’Assessore ha deciso infatti di convocarci presso la sede della Regione Lazio, per affrontare la questioni dei nostri Istituti comprensivi a fronte di quanto stabilito dai recenti pronunciamenti del Tribunale Amministrativo del Lazio.