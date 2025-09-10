MONTEROTONDO – Maltempo, chiusi tutti i parchi pubblici

Arrivano i primi bilanci relativi all’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla provincia Nordest di Roma, dove resta l’allerta meteo arancione per la giornata di oggi, mercoledì 10 settembre.

Oltre a Montelibretti, danni si sono registrati anche a Monterotondo.

L’attività elettrica e temporalesca di questa notte ha causato una frana da un terreno privato, per questo è stata chiusa al traffico veicolare via Arno: i cittadini troveranno la strada chiusa con incrocio da via Gramsci.

Per la giornata odierna il sindaco Riccardo Varone ha deciso di tenere chiusi i parchi pubblici.

Sono circa cento gli interventi gestiti dalla Sala Operativa ed effettuati nella notte dai Vigili del Fuoco del Comando di Roma a causa del maltempo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Le localitá di Bracciano, Sacrofano, Montelibretti, Castelli romani, oltre parte del litorale romano, sono state le zone maggiormente interessate da rimozione di alberi caduti, rami pericolanti, danni d’acqua in generale, insegne e pali pericolanti.

Non si sono evidenziate situazioni di pericolo a persone.