Violentò una minorenne, latitante salvadoregno catturato dalla Polizia

A inchiodarlo c’erano l’accusa della vittima, ma soprattutto messaggi e videochiamate intercorse con la ragazzina. Per questo l’orco era stato condannato ad una pena esemplare, ma da allora aveva fatto perdere le sue tracce.

A interrompere la sua latitanza è stata la Polizia che lo ha rintracciato e catturato in un hotel di Roma.

Così un 59enne ex insegnante salvadoregno è stato arrestato e condotto nel carcere di Regina Coeli in attesa di essere estradato verso il suo Paese d’origine.

Secondo un comunicato della Questura di Roma, l’uomo era ricercato a livello internazionale dal luglio scorso, in seguito a un mandato di cattura emesso dalle Autorità giudiziarie di El Salvador.

Processato e condannato con sentenza definitiva nell’aprile 2025 ad una pena di 14 anni, l’ex insegnante è stato riconosciuto colpevole.

Secondo quanto ricostruito dall’Autorità Giudiziaria salvadoregna, tra il 2020 e il 2022 l’insegnante avrebbe abusato ripetutamente di una minore, approfittando del suo ruolo e della fiducia guadagnata nella vittima nel corso del percorso di studi.

Gli episodi, progressivamente aumentati nel corso dei mesi, si sarebbero verificati sia in ambito privato sia tra le mura dell’istituto scolastico.

A cristallizzare la sua responsabilità agli occhi degli inquirenti sarebbe stato l’ultimo episodio, risalente al marzo del 2022, quando, approfittando di un momento di assenza di supervisione, avrebbe seguito la giovane all’interno di un’aula per poi costringerla a subire violenze sessuali.

I fatti denunciati hanno trovato inoltre riscontro in messaggi e videochiamate intercorse con la vittima ed acquisiti nel corso delle indagini.

Dopo la sentenza definitiva, il cinquantanovenne aveva fatto perdere le sue tracce, motivo per il quale nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di cattura a livello internazionale appena due mesi fa.

La sua latitanza si è interrotta nella Capitale, dove l’uomo è stato rintracciato dalla Polizia di Stato in una struttura ricettiva di via Tuscolana.

Qui, nonostante il suo tentativo di passare inosservato tra gli altri ospiti, è stato bloccato dagli agenti delle Volanti. Sono bastati pochi accertamenti per individuare nel cinquantanovenne la persona effettivamente ricercata dalle autorità salvadoregne.

Accertata la sua identità, gli agenti lo hanno immediatamente accompagnato nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto in sede di appello avviando contestualmente la procedura di estradizione verso il suo Paese d’origine.