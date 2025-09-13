CALCIO SERIE C – Il Guidonia parte forte, ma cede nella ripresa

Il Ravenna conferma il suo ottimo inizio di stagione superando 2-1 il Guidonia Montecelio nella sfida disputata al “Francioni” di Latina.

I giallorossi, guidati da Marco Marchionni, salgono così a quota 9 punti dopo quattro giornate, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il 3-1 al Bra.

Eppure era stato il Guidonia a sbloccare il match: al 23’, su cross di Zappella dalla destra, Tascone trova il gol approfittando di un’incertezza del portiere Anacoura. Primo tempo di buon livello per i ragazzi di Ginestra, che hanno messo in difficoltà i romagnoli con ritmo e pressing.

Nella ripresa però, il Ravenna cambia marcia: al 66’ Spini pareggia i conti con una punizione precisa, poi all’77’ Tenkorang fulmina Stellato con un gran tiro dal limite, completando la rimonta.

Il Guidonia di mister Ginestra, stanco e meno brillante, paga dazio nella parte finale.

Un peccato, perché la prestazione c’è stata e il gruppo ha dimostrato solidità e qualità, soprattutto nei primi 45 minuti.

Ma a pesare, ancora una volta, è l’assenza dello stadio comunale: giocare in campo neutro, su erba naturale, quando ci si allena sul sintetico, fa la differenza.

I tifosi rossoblù sognano il ritorno a casa, per ritrovare calore, identità e un terreno amico. Intanto, il percorso del Guidonia continua con la testa già rivolta alla prossima sfida: sabato arriva il Ravenna… e sarà l’occasione per cercare riscatto.