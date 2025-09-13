Venivano spacciate per prodotti nazionali, quindi più pregiati e più costosi, mentre in realtà arrivavano da Oltralpe.

Il Centro Agroalimentare Romano di Setteville di Guidonia

Per questo i Carabinieri Forestali di Guidonia hanno denunciato alla Procura di Tivoli il titolare di una ditta con sede a Latina operante all’interno del Centro Agroalimentare Romano di Setteville.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le indagini sono iniziate a seguito della denuncia presentata mercoledì 10 settembre dal Responsabile della Sicurezza del Car.

Il giorno prima – martedì 9 settembre – durante i controlli di routine una pattuglia in servizio all’interno del Centro Agroalimentare Romano ha ispezionato un box del Padiglione Ortofrutticolo.

Sulle cassette di legno rinvenuta la dicitura “Origine Italia”

Tra i vari prodotti l’attenzione si è concentrata su un pallet contenente patate rosse senza etichettatura riposte in alcune cassette di legno con la dicitura “Origine Italia” ed esposte alla vendita.

A quel punto gli addetti al Servizio di Sicurezza hanno richiesto la documentazione utile per la tracciabilità della merce e il titolare della società ha mostrato una fattura di circa 800 euro relativa all’acquisto di 1300 chili di patate rosse avvenuto il 27 agosto presso un distributore della provincia de L’Aquila.

Ma sulla fattura era specificato chiaramente: “Patate rosse da consumo Origine Francia”.

Per questo la merce è stata bloccata dalla vendita e sequestrata da parte dei Carabinieri Forestali di Guidonia.

A seguito della convalida del sequestro le patate rosse francesi verranno donate in beneficenza ad una parrocchia del territorio.