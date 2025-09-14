Coppa Italia Promozione: Subiaco e Villa Adriana avanti, caos Nova 7 e Villalba

Turno ricco di emozioni e polemiche quello della Coppa Italia di Promozione. A spuntarla con merito sono il Subiaco, che elimina il Palombara, e il Villa Adriana, che supera sia all’andata che al ritorno l’Atletico Soccer Academy, guadagnando così l’accesso ai sedicesimi di finale.

Situazione invece più intricata per Nova 7 e Villalba. Entrambe hanno chiuso i rispettivi doppi confronti in parità, contro Polisportiva Bellegra e Parioli Calcio. Tuttavia, gli esiti sono stati differenti:

– Nova 7 ha vinto ai rigori, ma l’arbitro avrebbe commesso un errore tecnico: da regolamento, in caso di pareggio nel doppio confronto, non si deve procedere ai calci di rigore, come stabilito dalle attuali normative FIGC (che non prevedono più la regola del gol in trasferta). È quindi probabile la ripetizione della gara.

– Per il Villalba, invece, la qualificazione è sfumata per la vecchia regola dei gol in trasferta che valgono doppio, una norma ormai superata, ma che è stata ancora applicata.

Due casi simili, dunque, ma con interpretazioni arbitrali opposte. Ora si attende il verdetto ufficiale del Giudice Sportivo per capire se e dove si dovrà tornare in campo.

(Daniele Di Cerbo)