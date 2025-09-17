A Monterotondo Scalo da domani, giovedì 18 settembre, hanno inizio i festeggiamenti in onore del patrono San Michele Arcangelo.
Ricco il programma di celebrazioni religiose, momenti comunitari, spettacoli, musica e stand gastronomici.
Domani alle 18,30 messa nella chiesa di Piazza San Michele e alle 19,30 in via Monte Grappa.
Venerdì 19 settembre alle 18,30 messa nella chiesa di Piazza San Michele e alle 19,30 in via Monti Sant’Ilario.
Sabato 20 settembre alle 18,30 messa e alle ore 20 cena in piazza (prenotazioni: Tonino 334 2923203).
Domenica 21 settembre 4 messe in parrocchia.
Lunedì 22 alle 18,30 messa nella chiesa di Piazza San Michele e alle 19,30 a Piedicosta.
Martedì 23 alle 18,30 messa nella chiesa parrocchiale e alle 19,30 a Borgonuovo.
Mercoledì 24 alle 18,30 messa nella chiesa di Piazza San Michele e alle 19,30 al circolo bocciofilo di via Aldo Moro.
Giovedì 25 settembre alle ore 18,30 il rientro del San in chiesa con una cerimonia presieduta da Don Tonino Falcioni, vicario foraneo e parroco del Duomo di Monterotondo.
Da venerdì 26 settembre la festa patronale entra nel vivo. Alle 18,30 la messa solenne presieduta dal Vescovo monsignor Ernesto Madara. A seguire, dalle 19,30, la solenne processione animata dalla Banda musicale eretina per le vie di Monterotondo Scalo.
Al rientro della processione, un grandioso spettacolo pirotecnico. Alle ore 21 il concerto degli “Outside Band”.
Sabato 27 settembre la festa inizia alle ore 16 con animazioni e giochi in piazza con gli animatori dell’Oratorio “La Bussola”, Asd e “San Michele”, oltre al Gruppo Scout “Monterotondo 2”.
Alle 18,30 la messa presieduta da don Sergio Grisolia, parroco della parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Monterotondo.
Alle 21 il concerto “Icaro” con le cover di Renato Zero.
Domenica 28 settembre dopo le 3 messe del mattino, la festa inizia alle ore 16 con animazioni e giochi in piazza con gli animatori dell’Oratorio “La Bussola”, Asd e “San Michele”, oltre al Gruppo Scout “Monterotondo 2”.
Alle 18,30 la messa presieduta da don Paolo Piccioni, parroco della parrocchia di Gesù Operaio a Monterotondo. Alle 21 serata con la musica de “La Banda del Cuore”.
Lunedì 29 settembre il clou alle ore 18,30 con la festa del giorno dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli.