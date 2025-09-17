GUIDONIA – Appalto rifiuti, il sindaco: “Garantita l’occupazione per tutti i lavoratori”

In riferimento agli articoli GUIDONIA – Appalto rifiuti, chiesta la revisione del nuovo capitolato d’appalto e GUIDONIA – Appalto rifiuti, il Pd chiede la revisione del bando, dal Comune di Guidonia Montecelio riceviamo e pubblichiamo:

“Nella giornata odierna, il Rup (Responsabile Unico del Procedimento) della gara d’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti pubblicherà, nel portale accessibile a tutti, dei chiarimenti utili agli operatori economici che intendono partecipare con la propria offerta.

I chiarimenti rendono incontrovertibile, in particolare, che i livelli occupazionali attualmente garantiti per il servizio non saranno diminuiti ma solo, eventualmente, aumentati.

“Ho incontrato più volte i lavoratori e le rappresentanze sindacali del settore – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo nel comunicato stampa – e, raccogliendo le loro legittime preoccupazioni sul mantenimento dei posti di lavoro, ho assunto impegni concreti.

I chiarimenti pubblicati dal Rup confermano, nero su bianco, che la clausola sociale garantirà la continuità occupazionale per tutti i lavoratori attualmente impiegati”.