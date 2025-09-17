L’acqua si incanalava dal tetto e finiva all’interno dei bagni compromettendo la salubrità dei locali. Per eliminare le infiltrazioni il Comune di Marcellina ha immediatamente incaricato una ditta e risolto il problema.

Lo stabilisce la determina numero 97 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, martedì 16 settembre, dal dirigente dell’Ufficio Tecnico Marco Camacci.

Con l’atto viene disposto il pagamento di 10.997 euro e 24 centesimi a favore della ditta di Palombara Sabina “Edilma.Ga 82 di Froku Besnik”. Il 22 luglio scorso con la determinazione numero 72 l’amministrazione comunale aveva affidamento direttamente all’impresa sabina i lavori di manutenzione straordinaria del Centro anziani di via Tolmino.

A seguito di un sopralluogo, l’Ufficio Tecnico aveva riscontrato nell’edificio comunale alcune criticità funzionali della struttura, imputabili a infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo di copertura della zona bagni, con conseguente formazione di umidità e muffe all’interno degli stessi, compromettendo la salubrità dei servizi igienici.

Secondo la determina numero 97, i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte pertanto viene liquidata la “Edilma.Ga 82 di Froku Besnik”.