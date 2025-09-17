Ubriaco fa cadere un segnale stradale sul vetro del bus, bengalese denunciato

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 17 Settembre 2025

Il 36enne extracomunitario deve rispondere di danneggiamento e interruzione di servizio pubblico

La scorsa mattina, in piazza dei Cinquecento, un cittadino del Bangladesh di 36 anni, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, dopo aver urtato un segnale stradale mobile presente accanto ad un mezzo pubblico dell’ATAC, ne ha causato la caduta sul vetro laterale del bus che a seguito dell’impatto è rimasto danneggiato.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma a causa del danneggiamento è stato necessario sostituirlo, interrompendo di fatto la corsa.

I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini in transito sulla piazza, sono intervenuti in ausilio all’autista del mezzo Atac, della linea 223, poi hanno identificato il 36enne straniero che è stato denunciato per danneggiamento e per interruzione di un servizio pubblico.

Sono in corso di acquisizione le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

