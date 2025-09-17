TIVOLI – Grande partecipazione alla Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita

Oggi, mercoledì 17 settembre, la ASL Roma 5 di Tivoli ha celebrato la settima “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita” organizzando una ricca serie di iniziative ospedaliere e territoriali finalizzate a diffondere la cultura della prevenzione, promuovere il miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure e rafforzare il legame di fiducia tra cittadinanza e servizi sanitari.

L’edizione 2025 della Giornata nazionale – che coincide con la Giornata mondiale della sicurezza del paziente, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – è stata “Sicurezza del paziente fin dall’inizio!”.

Il tema scelto ha posto al centro il benessere e la tutela della salute fin dai primissimi istanti di vita, richiamando l’attenzione sulla necessità di offrire a neonati e bambini cure sicure e personalizzate, capaci di rispondere alla loro naturale vulnerabilità e di tutelarli da possibili danni prevenibili lungo il loro percorso di crescita.

La giornata di eventi si è chiusa con un bilancio molto positivo sia per l’alta adesione della cittadinanza sia per il grande valore educativo e di sensibilizzazione delle iniziative proposte.

“Piccoli gesti, grandi vite: insieme per la salute dei bambini”, dimostrazioni pratiche di primo soccorso pediatrico e manovre salvavita presso i presìdi ospedalieri di Tivoli e Colleferro, con sessioni interattive dedicate a genitori, nonni, insegnanti e caregiver.

“Benessere della coppia madre-bambino e sicurezza del neonato”, open day presso il Punto Nascita dell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli con ostetriche e professionisti impegnati nella promozione dell’allattamento al seno e della sicurezza del neonato durante il rooming-in.

“Gestione del neonato dall’ospedale al territorio: un percorso condiviso”, incontri presso l’Ospedale di Tivoli dedicati ai neo-genitori per illustrare il nuovo modello di follow-up integrato tra ospedale, consultori e pediatri di famiglia, volto a garantire continuità assistenziale nei primi mesi di vita.

“Promozione e sensibilizzazione sulla profilassi anti-VRS con Nirsevimab”, attività di informazione per i genitori organizzata a Tivoli e dedicata prevenzione della bronchiolite nei neonati e lattanti.

“Nurturing Care”, focus sull’importanza delle cure che sostengono lo sviluppo nei primi 1000 giorni di vita attraverso pratiche di genitorialità responsiva e interazioni positive, tenutosi presso il reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Tivoli.

“Il miglioramento della salute dei bambini e il percorso dei nuovi genitori: open day dei Consultori della ASL Roma 5”, iniziativa organizzata presso i Consultori familiari di Guidonia, Subiaco e Monterotondo con attività dedicate alla genitorialità, all’allattamento, alle vaccinazioni e alla sicurezza domestica e stradale.

“La sicurezza delle cure – ha sottolineato il Direttore Generale della ASL Roma 5 Silvia Cavalli – non è un principio astratto, ma un impegno quotidiano che richiede la collaborazione di operatori sanitari, istituzioni e comunità.

La grande partecipazione a tutte le iniziative organizzate quest’oggi ci conferma che investire sulla formazione, sulla prevenzione e sul sostegno alle famiglie significa costruire un futuro più sano e sicuro per i nostri bambini e, di conseguenza, per tutta la nostra comunità”.

“Le iniziative realizzate oggi sono il frutto del lavoro sinergico tra diverse Unità operative e servizi territoriali – ha aggiunto Roberto Corsi, Direttore della UOC Qualità e Rischio Clinico della ASL Roma 5 – voglio ringraziare in particolare il Dipartimento Materno Infantile, la Pediatria e Neonatologia, l’Ostetricia e Ginecologia, la Formazione per l’Emergenza, i Consultori familiari e tutte le équipe che hanno contribuito con professionalità e passione a rendere concreta la missione di questa Giornata: promuovere sicurezza e salute fin dai primi giorni di vita”.