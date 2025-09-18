PALOMBARA SABINA - “Soffitta in piazza”, il mercatino promosso da disoccupati e precari

Una giornata per dare una seconda vita ad oggetti dimenticati e, al contempo, tirar su qualche spicciolo per arrotondare.

Domenica 21 Settembre a Palombara Sabina torna “Soffitta in piazza”, il mercatino dell’usato promosso dalla “Associazione Mercatini Sabini” (AMS) col patrocinio del Comune e della Regione Lazio.

L’evento si terrà presso l’area mercato di Piazzale Giovanni Paolo II, dalle ore 8 alle 15.

Per chi usa il navigatore digitare viale Tivoli.

Il mercatino “Soffitta in piazza” è organizzato da disoccupati, precari del lavoro, pensionati a basso reddito e privati cittadini che vogliono reagire con dignità al momento di crisi attuale, privandosi di oggetti, vestiti e altro che non si usano più partecipando in questo simpatico contesto sociale.

La manifestazione è adeguata alle normative di sicurezza per gli eventi pubblici.

Ampio parcheggio, punto ristoro con porchetta e parco giochi.

Info per espositori 339-7116594 (mandare un messaggio SMS o WhatsApp e sarete ricontattati) prenotazioni tramite SMS o WhatsApp al numero 349-0529976.

In caso di condizioni meteo avverse, l’evento può essere annullato.