GUIDONIA – Guerra all’alcol, mini-market chiusi alle 21 per un altro mese

L’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio prosegue la lotta alla “malamovida” e al consumo senza limiti di alcol.

Per questo da domani, venerdì 19 settembre, al 19 ottobre 2025, su tutto il territorio comunale, sono in vigore disposizioni per contrastare il degrado urbano e garantire la sicurezza durante gli eventi pubblici.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 343 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, giovedì 18 settembre, dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo.



I divieti principali:



• Chiusura (dalle ore 21:00 alle ore 05:00) degli esercizi di vicinato del settore alimentare e del settore misto, nonché il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da chiunque effettuata (es.: medie e grandi strutture di vendita, esercenti attività artigianali), anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, con esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive.



• Divieto di vendita e somministrazione di bevande in vetro e lattine, salvo servizio assistito al tavolo all’interno o all’esterno, con obbligo in tal caso, a carico degli esercenti, di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro e lattine di alluminio utilizzati.



• Divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici (dalle ore 18:00 alle ore 07:00), o aperti al pubblico con esclusione dei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni programmate e patrocinate dall’Amministrazione comunale e per tutta la durata degli stessi.



Sanzioni amministrative fino a € 5.000 per i trasgressori, con possibilità di sospensione dell’attività commerciale in caso di reiterazione.