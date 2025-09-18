Sono state sequestrate dal Reparto Artificieri della Questura di Roma due delle tre bombe carta rinvenuti stamane, giovedì 18 settembre, sulla rampa d’accesso allo stadio comunale “Attilio Ferraris” di Villanova di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I due ordigni rinvenuti davanti allo stadio comunale “Attilio Ferraris” di Villanova di Guidonia

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, gli agenti specializzati hanno rimosso i due ordigni inesplosi probabilmente nella notte.

Gli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio

Gli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio intervenuti per primi hanno rinvenuto in terra anche tracce di un terzo petardo esploso.

Alle ore 13 le operazioni di bonifica sono terminate e alle ore 15 lo stadio “Attilio Ferraris” è stato aperto regolarmente per le attività sportive pomeridiane.