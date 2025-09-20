SETTECAMINI – Ruba da “Decathlon” e non se ne va dall’Italia: georgiano arrestato

I Carabinieri della Stazione di Settecamini hanno arrestato un 35enne georgiano, per la violazione delle leggi inerenti l’ingresso degli stranieri sul territorio dello Stato.

In particolare il 35enne assieme ad un suo connazionale era stato arrestato il giorno precedente dal medesimo Comando, per furto aggravato di alcuni capi di abbigliamento sportivo all’interno del punto vendita “Decathlon” di via di Salone (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Tuttavia, nel corso di più approfonditi accertamenti presso l’ufficio immigrazione, è emerso che lo straniero, munito di più alias, aveva fatto rientro e permaneva nel territorio italiano, nonostante fosse colpito dall’ordine di espulsione emesso dal Prefetto di Roma, eseguito nel mese di febbraio 2025.

L’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Guidonia Montecelio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria capitolina e, dopo la convalida dell’ulteriore arresto, accompagnato presso il C.P.R. di Ponte Galeria.