SANT’ANGELO ROMANO – Serata Reggae con “VirtuS”

A Sant’Angelo Romano torna “Reggaemania-The History of Jamaican Music”.
Sabato 27 settembre dalle ore 19:00 alle 2 del mattino a Belvedere Aldo Nardi arriva “VirtuS”, nome d’arte di Federico Gidaro. Romano laureato in Musicologia, Cantante, Autore e Produttore, vanta collaborazioni con: Treble, Fido Guido, Mama Marjas, Inna cantina, Piotta, Daddy Freddy, General Levy, Max Romeo, U-Brown, Italee, Afrika Bambata.
Nel 2012 viene inserito dal noto sito Reggae.fr tra gli artisti “scoperte e rivelazioni dell’anno”.
Una serata di musica jamaicana, balli e divertimento.
L’ingresso è libero.