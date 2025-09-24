TIVOLI - Visita guidata gratuita al Mausoleo dei Plautii

Apertura straordinaria per le Giornate Europee Patrimonio

Domenica 28 settembre apertura straordinaria del Mausoleo dei Plautii, la tomba monumentale risalente ai primissimi anni del I secolo dopo Cristo ubicata in via Maremmana a Ponte Lucano, a Villa Adriana di Tivoli.

In occasione delle Giornate Europee Patrimonio 2025, il monumento – uno dei monumenti più affascinanti del territorio tiburtino – sarà aperto dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Alle ore 10.00 la Visita guidata di circa un’ora dal titolo “Il Mausoleo dei Plautii. Un segno architettonico vivo da 2000 anni” a cura dei funzionari dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este.

Appuntamento presso l’ingresso del Mausoleo dei Plautii

Prenotazione obbligatoria: villaeventi@cultura.gov.it (posti limitati) ️

Attività e ingresso gratuiti – ritiro dei biglietti in loco.

