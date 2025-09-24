Domenica 28 settembre apertura straordinaria del Mausoleo dei Plautii, la tomba monumentale risalente ai primissimi anni del I secolo dopo Cristo ubicata in via Maremmana a Ponte Lucano, a Villa Adriana di Tivoli.
In occasione delle Giornate Europee Patrimonio 2025, il monumento – uno dei monumenti più affascinanti del territorio tiburtino – sarà aperto dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Alle ore 10.00 la Visita guidata di circa un’ora dal titolo “Il Mausoleo dei Plautii. Un segno architettonico vivo da 2000 anni” a cura dei funzionari dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este.
Appuntamento presso l’ingresso del Mausoleo dei Plautii
Prenotazione obbligatoria: villaeventi@cultura.gov.it (posti limitati) ️
Attività e ingresso gratuiti – ritiro dei biglietti in loco.