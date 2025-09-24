MARCELLINA – L’Ufficio postale apre nel container

Il Comune di Marcellina comunica alla cittadinanza che in piazza Martiri delle Foibe, a seguito della conclusione dei lavori di installazione, è aperto all’utenza il container di Poste Italiane.

Secondo un comunicato stampa del sindaco Alessandro Lundini, si tratta di una soluzione temporanea richiesta dall’Amministrazione comunale a Poste Italiane per andare incontro alle esigenze della cittadinanza, fortemente voluta al fine di ridurre i disagi legati alla chiusura temporanea dell’ufficio postale di via Principe di Piemonte, oggetto degli interventi legati al progetto “Polis” – PNRR che Poste Italiane sta realizzando su tutto il territorio nazionale.

“Con l’occasione – scrive il sindaco Alessandro Lundini – si ricorda che gli interventi del Progetto POLIS riguardano la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi postali, nonché altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i certificati anagrafici e di stato civile, i “certificati INPS” e i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”.

“Si ringraziano – conclude il sindaco di Marcellina – Poste Italiane per la collaborazione e l’attenzione riservata alle esigenze del nostro territorio, in considerazione del fatto che non tutti i comuni interessati dai lavori degli uffici postali hanno ottenuto questa possibilità, e l’ufficio tecnico comunale per aver seguito gli interventi di installazione del container”.

Vale la pena ricordare che in un precedente comunicato stampa del 7 agosto, l’amministrazione aveva annunciato che il container di Poste Italiane sarebbe stato installato a partire dal 25 Agosto.