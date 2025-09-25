 CASTEL MADAMA – Truffa del finto incidente: anziani nel mirino

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 25 Settembre 2025

Sos del Comune: numerose telefonate da sedicenti carabinieri o avvocati

Lo schema è sempre lo stesso.

Contattano le vittime sull’utenza telefonica di casa, spacciandosi per avvocati o rappresentanti delle forze dell’ordine. In qualche caso, anche per i parenti più prossimi.

L’obiettivo è derubarli di contanti e gioielli.

I truffatori di anziani sbarcano a Castel Madama.

Oggi, giovedì 25 settembre, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Nonni ha lanciato un sos alla popolazione attraverso i canali social.

“Negli ultimi giorni – si legge nel comunicato del Comune – sono stati segnalati nuovi tentativi di truffe telefoniche ai danni di cittadini, soprattutto persone anziane.

Vi ricordiamo di non fidarvi di sconosciuti che vi contattano fingendo di essere parenti, avvocati o forze dell’ordine e vi chiedono denaro o beni preziosi”.

Nella nota l’amministrazione comunale di Castel Madama indica alla cittadinanza cosa fare in questi casi.

“Non fornire informazioni personali o bancarie per telefono – spiega il comunicato – Non consegnare denaro o oggetti a persone non conosciute. In caso di dubbio, contattate subito il 112 o rivolgetevi alle forze dell’ordine”.

