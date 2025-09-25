Fiano Romano scende in piazza per dire stop al genocidio del popolo palestinese.
Sabato 27 settembre dalle ore 18 nella Sala Conferenze del Castello Orsini si svolgerà l’iniziativa denominata “Con Gaza per la Palestina” attraverso la lettura di poesie di autori palestinesi.
Si tratta di una iniziativa organizzata dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.) – Sezione “Teresa Noce” di Fiano Romano. Intervengono Andrea Tamburelli, Giovanni Lanuti e Daniela Antonucci.
A seguire, dalle ore 20 alle 21, per le vie del centro storico si terrà una “Fiaccolata per accendere una luce per Gaza”, anch’essa organizzata dall’Anpi di Fiano Romano.
Ad entrambi gli eventi la giunta comunale guidata dal sindaco Davide Santonastaso ha concesso il patrocinio per l’apporto dato da tali iniziative allo sviluppo sociale e culturale della comunità locale.
Alla fiaccolata è annunciata anche la presenza del primo cittadino.