TIVOLI – Terme di Roma, piscine chiuse per un guasto elettrico

Il Comune di Tivoli informa la Cittadinanza che le Piscine delle Acque Albule a Tivoli Terme resteranno chiuse
nella giornata di domani, venerdì 26 settembre.
La chiusura è dovuta ad un guasto elettrico ai macchinari presso la sorgente.
L’amministrazione annuncia che le piscine riapriranno sabato 27 e domenica 28 settembre e, per ulteriori informazioni, invita gli utenti a visitare il sito: https://www.termediroma.org/
“L’Amministrazione si scusa per il disagio, indipendente dalla propria responsabilità”, si legge in una nota di Palazzo San Bernardino.
Vale la pena ricordare che lo scorso lunedì 14 settembre il Comune di Tivoli aveva annunciato l’apertura delle piscine a ingresso gratuito (servizi accessori esclusi) fino a domenica 21 settembre e da venerdì 26 a domenica 28 per garantire l’allungamento della stagione estiva (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
La proroga è una decisione del Sindaco Marco Innocenzi d’intesa con l’Amministratore Delegato delle Terme di Roma Bartolomeo Terranova.
Quest’anno il Parco delle Piscine delle Acque Albule aveva riaperto giovedì 19 giugno (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
